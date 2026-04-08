<p>Am <strong>09.04.2026<\/strong> wird die Brenner - Staatsstraße (Höhe Mauls -Burg Welfenstein) von <\/p><p><strong>08:00 - 12:00 Uhr<\/strong> und von<strong> 13:00 - 17:00<\/strong> aus Sicherheitsgründen gesperrt. <\/p><p>Grund sind Holzschlägerungsarbeiten entlang der SS 12.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Ausweichen über Pfulters - Stilfes ist möglich.<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1538773&mode=T&width=619&height=480&t=1775666932" class="fr-fil fr-dib width66" alt="sperre" title="GemeindeFreienfeld"><\/p><p><br><\/p><h3><strong>Informationen bei : Waldservice Wipptal <\/strong><a href="tel:+393470651699"><strong>347 0651 699<\/strong><\/a><\/h3><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225794602-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>