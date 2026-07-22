<p><strong>Betreff: Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet und Waldgebiet in Sondernutzungsgebiet “L” und Gemeindestraße Typ B, samt Ergänzung der Durchführungsbestimmungen Art 16\/bis<\/strong><\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p>Genehmigung des Entwurfes zur Abänderung des Bauleitplanes bzw. Gemeindeplanes für Raum und Landschaft: Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet und Waldgebiet in Sondernutzungsgebiet “L” und Gemeindestraße Typ B, samt Ergänzung der Durchführungsbestimmungen Art 16\/bis – 1. Maßnahme<\/p><p> <\/p><p>Der Gemeindeausschuss wird demnächst den Entwurf der Abänderung des Bauleitplanes bestehend in der Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet und Waldgebiet in ein Sondernutzungsgebiet “L” und Gemeindestraße Typ B auf Teilen der Gp. 2130\/1, Bp. 409, Bp. 663, Gp. 2132\/5, Gp. 2126, Gp. 2677, Gp. 2132\/1 K.G. Stilfes und Gp. 306\/3, Gp. 1059\/1, Bp. 193, Gp. 306\/2 K.G. Mauls, samt Ergänzung der Durchführungsbestimmungen Art 16\/bis – 1. Maßnahme, gemäß Art. 54 des L.G. Nr. 9\/2018, genehmigen.<\/p><p> <\/p><p>Der genehmigte Planentwurf wird zusammen mit den entsprechenden Unterlagen an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht.<\/p><p> <\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zum Planentwurf einbringen.<\/p><p> <\/p><p>Unter folgendem Link kann Einsicht in die Dokumentation genommen werden:<\/p><p> <\/p><p><a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=WAQw98CUJ2d3zUUP&claimPasscode=kKMDrH5jYRnyNJrn">https:\/\/sharing.gvcc.net\/pickup?claimID=WAQw98CUJ2d3zUUP&claimPasscode=kKMDrH5jYRnyNJrn<\/a><\/p><p> <\/p><p>oder unter <a href="https:\/\/sharing.gvcc.net\/">https:\/\/sharing.gvcc.net\/<\/a> mit Angabe folgender Zugangswerte:<\/p><p> <\/p><p>Download-ID: WAQw98CUJ2d3zUUP<\/p><p>Download-Passwort: kKMDrH5jYRnyNJrn<\/p>