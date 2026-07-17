<p>Die Stadtpolizei Sterzing wird in Absprache mit der Bürgermeisterin der Gemeinde Freienfeld Verena Überegger ab sofort verstärkte Kontrollen auf der Passstraße zum Penser Joch durchführen. Im Mittelpunkt stehen dabei überhöhte Geschwindigkeit sowie übermäßige Lärmentwicklung, insbesondere durch Motorräder und Sportwagen.<\/p><p><strong>Das Problem ist bekannt<\/strong><\/p><p>Wie zahlreiche andere Passstraßen in Südtirol – etwa der Jaufenpass, das Timmelsjoch oder die Dolomitenpässe – verwandelt sich auch die Strecke zum Penser Joch in den Sommermonaten regelmäßig in eine stark befahrene Route für Motorrad- und Sportwagenfahrer. Die gute Erreichbarkeit sowie die attraktive Streckenführung mit ihren zahlreichen Kurven ziehen an schönen Wochenenden und über die gesamte Saison hinweg viele PS-starke Fahrzeuge an. Eine Minderheit an besonders lauten und schnellen Fahrzeugen sorgt dabei für erhebliche Lärmbelastung, die sich – wie Untersuchungen aus vergleichbaren Alpenregionen zeigen – über weite Strecken des Tales ausbreitet und die Lebensqualität der Anrainerinnen und Anrainer spürbar beeinträchtigt. Hinzu kommt die Gefahr durch überhöhte Geschwindigkeit auf einer kurvenreichen Bergstraße.<\/p><p><strong>Kontrollen über die gesamte Sommersaison<\/strong><\/p><p>Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, führt die Stadtpolizei Sterzing in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Freienfeld regelmäßige Kontrollen entlang der gesamten Passstraße durch. Die Kontrollen erstrecken sich über die gesamte Sommersaison und umfassen sowohl Geschwindigkeitsmessungen als auch gezielte Überprüfungen der Lärmemissionen von Motorrädern und Sportfahrzeugen.<\/p><p><strong>Ziel: Sicherheit und Lebensqualität für die Anrainer<\/strong><\/p><p>Ziel der Maßnahme ist es, die Gefahr für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lärmbelastung für die entlang der Strecke lebende Bevölkerung spürbar zu reduzieren. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225813810-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>