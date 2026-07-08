<section><p>Seit Ende Juni steht den Bürgerinnen und Bürgern ein neues automatisches Mitteilungssystem über die App <strong><a href="https:\/\/www.gem2go.it\/Gem2Go_Suedtirol" target="_self">Gem2Go<\/a><\/strong>zur Verfügung. Künftig werden bei erhöhten Wetter- und Naturgefahren wichtige Warnmeldungen direkt per Push-Nachricht auf das Smartphone gesendet.<\/p><p>Sobald für das Gemeindegebiet im Warnlagebericht des Landes bei einem oder mehreren Naturereignissen beziehungsweise Wetterphänomenen die Warnstufe Orange oder Rot ausgerufen wird, erfolgt die Benachrichtigung automatisch über die App.<\/p><p>Damit die Warnungen zuverlässig zugestellt werden können, sind folgende Voraussetzungen notwendig:<\/p><ul><li>Die App Gem2Go muss auf dem mobilen Endgerät installiert sein.<\/li><li>Die jeweilige Gemeinde muss in der App abonniert werden.<\/li><li>Die Push-Benachrichtigungen müssen aktiviert sein.<\/li><\/ul><p><br><\/p><p>Mit diesem Service erhalten Bürgerinnen und Bürger wichtige Informationen zu möglichen Gefahrenlagen schnell und direkt auf ihr Smartphone und können rechtzeitig entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.<\/p><p>Wir empfehlen daher allen Interessierten, die App Gem2Go zu nutzen und die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren. So bleiben Sie auch in kritischen Wetter- und Gefahrensituationen stets informiert.<\/p><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.freienfeld.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218755394&detailonr=225811485-1159">zum Artikel der Gemeinde<\/a>