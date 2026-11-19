<p>𝟮𝟱. 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲 – 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝗿 𝗧𝗮𝗴 𝗴𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗚𝗲𝘄𝗮𝗹𝘁 𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗲𝗻<br><br>Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2026 setzen das territoriale <a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225834361-676&menuonr=225824582&sprache=1" data-detailonr="225834361">𝗔𝗻𝘁𝗶-𝗚𝗲𝘄𝗮𝗹𝘁- 𝗡𝗲𝘁𝘇𝘄𝗲𝗿𝗸 𝗔𝗚𝗡𝗘𝗧 𝗣𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗹, 𝗱𝗲𝗿 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗲𝗻𝗵𝗮𝘂𝘀𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝘁 𝗣𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗱𝘁𝗯𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗵𝗲𝗸 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗲𝗰𝗸<\/a> gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Mit verschiedenen Initiativen und einer besonderen Veranstaltung in Bruneck möchten sie auf das Thema aufmerksam machen, Solidarität zeigen und zum gemeinsamen Hinschauen und Handeln aufrufen.<br><br>Ein besonderes Zeichen setzen auch die 𝗙𝗿𝗲𝗶𝘄𝗶𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗙𝗲𝘂𝗲𝗿𝘄𝗲𝗵𝗿𝗲𝗻. Gemeinsam mit den Gemeindereferentinnen machen sie sich auf den Weg von Gemeinde zu Gemeinde, um jeweils eine Plakette zu überbringen, die anschließend vor Ort angebracht wird. Diese trägt eine klare Botschaft gegen Gewalt – in allen drei Landessprachen. Damit soll in jeder Gemeinde ein sichtbares Zeichen gesetzt und die Bevölkerung für dieses wichtige gesellschaftliche Thema sensibilisiert werden.<br><br>𝙼𝚞𝚝, 𝚑𝚒𝚗𝚣𝚞𝚜𝚎𝚑𝚎𝚗. 𝙼𝚞𝚝, 𝚊𝚞𝚏𝚣𝚞𝚜𝚝𝚎𝚑𝚎𝚗. 𝙼𝚞𝚝, 𝚐𝚎𝚖𝚎𝚒𝚗𝚜𝚊𝚖 𝚎𝚝𝚠𝚊𝚜 𝚣𝚞 𝚟𝚎𝚛ä𝚗𝚍𝚎𝚛𝚗.<\/p><p><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225834365-676&menuonr=225824582&sprache=1" data-detailonr="225834365">𝗘𝗶𝗻𝗹𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝘇𝘂𝗿 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝘁𝘂𝗻𝗴 „𝗠𝘂𝘁!“ 𝗶𝗻 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗲𝗰𝗸<\/a><br><br>Am 25. November 2026 laden wir herzlich zur Veranstaltung „𝗠𝘂𝘁!“ ein.<br><br>Mut zeigt sich in vielen Formen: im Aussprechen des Erlebten, im Setzen von Grenzen, im Annehmen von Unterstützung und im gemeinsamen Eintreten gegen Gewalt. Mut ist oft der erste Schritt heraus aus der Angst und dem Schweigen – hin zu Veränderung und Selbstbestimmung.<br><br>An diesem Abend möchten wir den Blick auf die Kraft und den Mut richten, die Frauen auf ihrem Weg aus Gewaltsituationen begleiten. Mit berührenden Texten, eindrucksvollen Szenen und gemeinsamen Reflexionen schaffen wir Raum zum Zuhören, Nachdenken und Austauschen.<br><br><br>Gewalt geht uns alle an. Es braucht Mut, hinzusehen, Betroffenen zuzuhören und Unterstützung anzubieten. Nur gemeinsam können wir das Bewusstsein stärken, Betroffene unterstützen und Veränderung bewirken.<br><br>𝗛𝗶𝗻𝘀𝗰𝗵𝗮𝘂𝗲𝗻. 𝗭𝘂𝗵ö𝗿𝗲𝗻. 𝗛𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗻. 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗶𝗻𝘀𝗮𝗺 𝗲𝗶𝗻 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗸𝗲𝘀 𝗭𝗲𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 𝘀𝗲𝘁𝘇𝗲𝗻!<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225834359-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>