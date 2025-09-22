<p>Wenn Sie einen Parkausweis für Menschen mit Behinderung besitzen, erleichtert Ihnen das CUDE Ihre Mobilität. Die nationale IT-Plattform erfasst alle berechtigten Autokennzeichen und ermöglicht das Befahren verkehrsberuhigter Zonen ohne vorherige Anmeldung bei teilnehmenden Gemeinden. Die Eintragung Ihres Kennzeichens erfolgt über das Meldeamt der Gemeinde.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225761142-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>