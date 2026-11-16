<p><strong>Gemeindeimmobiliensteuer GIS<br>2. Rate<br>Fälligkeit: Mittwoch, 16. Dezember 2026<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Demnächst werden Ihnen die Vorausberechnungen der GIS Akonto Rate 2026 über den Postweg zugestellt. Bitte kontaktieren Sie uns, sollten Sie keinen Brief bis zur Fälligkeit am Mittwoch,16.12.2026 erhalten haben!<br><br><strong>Folgende Bürger erhalten die Vorausberechnungen für die 2. GIS-Rate 2026:<\/strong><br>Steuerträger mit berechenbaren Positionen:<br>es ist das Modell F24 beigelegt, welches bereits mit den zu zahlenden Steuerbeträgen für das 2. Halbjahr 2026 ausgefüllt ist;<br><br>Steuerträger, deren Steuerschuld mit € 0,00 berechnet wird (aufgrund der berechtigten Inanspruchnahme von Freibeträgen, Begünstigungen und\/oder Befreiungen); Es muss keine Zahlung der Saldorate vorgenommen werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225833888-676&sprache=1" data-detailonr="225833888">GIS 2026<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225833891-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>