<p>Die Bezirksgemeinschaft Pustertal ist auf der Suche nach Personen, Paare oder Familien, die bereit sind, Kinder zeitweise oder über einen längeren Zeitraum in ihrem Alltag zu begleiten.<\/p><p>Dabei gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, Kinder zu unterstützten:<\/p><ul><li>Unterstützerfamilien begleiten ein Kind für einige Stunden oder Tage in der Woche und schenken ihm Zeit, Aufmerksamkeit und ein familiäres Umfeld. <\/li><li>Pflegefamilien nehmen Kinder für einen längeren Zeitraum in Vollzeit bei sich auf, wenn deren Eltern vorübergehend Hilfe und Unterstützung benötigen.<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832928-676&sprache=1" data-detailonr="225832928">Pflegeeltern gesucht<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832929-676&sprache=1" data-detailonr="225832929">Unterstützerfamilien gesucht<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225832926-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>