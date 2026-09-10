<p>Sie möchten die Willkommenskultur im Pustertal mitgestalten und sich für eine nachhaltige Regionalentwicklung einsetzen? Das Regional Management LAG Pustertal sucht zur Verstärkung seines Teams eine Projektmanagerin oder einen Projektmanager mit Arbeitsplatz in Bruneck. Zu den Aufgaben zählen der Aufbau und die Betreuung des Welcome Service Pustertal, die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins sowie die Begleitung des EU-Förderprogramms LEADER.<br><br>Bewerbungen sind bis 06.10.2026 möglich. Alle Informationen unter <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/jobs">www.rm-pustertal.eu\/de\/jobs<\/a><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225823462-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>