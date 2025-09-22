<p>Wir informieren Sie, dass alle Informationen zum „Südtiroler Wirtschaftspreis“ auch auf der Internetseite <a href="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__http:\/www.handelskammer.bz.it__;!!IC0dFnBEFA8modo!QszE2B1mERvvgBSLsjCMO1U8neWXDVPMzuq1UTFIf8H5P2yvM50AhHc54ca5NaPkdOC5Gr5lbTVBcuEfkVDpkJ2bcPrsfiVluw$">www.handelskammer.bz.it<\/a> (<a href="https:\/\/urldefense.com\/v3\/__http:\/www.camcom.bz.it\/de__;!!IC0dFnBEFA8modo!QszE2B1mERvvgBSLsjCMO1U8neWXDVPMzuq1UTFIf8H5P2yvM50AhHc54ca5NaPkdOC5Gr5lbTVBcuEfkVDpkJ2bcPpmXIrymw$">Startseite<\/a> » Interessensvertretung » Südtiroler Wirtschaftspreis) zu finden sind. Von der Internetseite können die Teilnahmeformulare heruntergeladen werden.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225761055-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>