<p>Wir informieren Sie, dass alle Informationen zum „Südtiroler Wirtschaftspreis“ auch auf der Internetseite <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.handelskammer.bz.it&e=19869936&h=d1c2a81e&f=y&p=y&m=4hyvQt5QylzKxw4" title="www.handelskammer.bz.it">www.handelskammer.bz.it<\/a> (<a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.camcom.bz.it%2Fde&e=19869936&h=8929a67f&f=y&p=y&m=4hyvQt5QylzKxw4" title="www.camcom.bz.it">Startseite<\/a> » <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.camcom.bz.it%2Fde%2Fdienstleistungen-1&e=19869936&h=c12dca96&f=y&p=y&m=4hyvQt5QylzKxw4" title="www.camcom.bz.it">Dienstleistungen<\/a> » <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.camcom.bz.it%2Fde%2Fdienstleistungen%2Fweitere-dienste&e=19869936&h=3583da20&f=y&p=y&m=4hyvQt5QylzKxw4" title="www.camcom.bz.it">Weitere Dienste<\/a> » Südtiroler Wirtschaftspreis) zu finden sind. Von der Internetseite können die Teilnahmeformulare heruntergeladen werden.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225827321-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>