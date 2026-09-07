<p>In der Anlage senden die Einladung zum <strong>Tag der Offenen Tür für Menschen mit Behinderungen in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff<\/strong> in Meran am <strong>Samstag, <\/strong><strong>12. September 2026<\/strong>. Der Eintritt ist für alle Menschen mit Behinderungen und ihre Begleitperson kostenlos.<\/p><p><br>Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225822128-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>