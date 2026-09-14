<p>Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir <strong>einen Koch \/ eine Köchin<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><strong>Abgabetermin der Gesuche:<\/strong> 23.09.2026 – 12:00 Uhr <\/p><p><strong>Prüfungstermin:<\/strong> 09.10.2026 um 08:15 Uhr im Rathaus der Gemeinde Gais<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1562510&t=1789401562" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Bekanntmachung Rangordnung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1562511&t=1789401578" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Teilnahmegesuch<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1562512&t=1789401587" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ersatzerklärung Sprachgruppenzugehörigkeit<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225823898-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>