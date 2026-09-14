<p>Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir <strong>einen spezialisierten Arbeiter \/ eine spezialisierte Arbeiterin (4. <\/strong><strong>Funktionsebene)<\/strong><\/p><p><br><\/p><p><strong>Abgabetermin der Gesuche:<\/strong> 01.10.2026 – 12:00 Uhr <\/p><p><strong>Prüfungstermin:<\/strong> 20.10.2026 um 08:15 Uhr im Rathaus der Gemeinde Gais<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1562508&t=1789401073" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Bekanntmachung Rangordnung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1562497&t=1789400131" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Teilnahmegesuch<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1562498&t=1789400142" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ersatzerklärung Sprachgruppenzugehörigkeit<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225823891-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>