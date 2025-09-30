<p>Am Montag, den 13. Oktober 2025 wird in Südtirol der Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.<\/p><p>Kurz nach 10:00 Uhr wird im ganzen Land für eine Minute das einheitliche Zivilschutzsignal mit auf- und abschwellendem Heulton der<br>Zivilschutzsirenen zu hören sein. Ziel des Zivilschutz-Probealarms ist es, die Bevölkerung und die in Südtirol anwesenden Gäste mit dem Zivilschutzsignal vertraut zu machen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gais.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218517327&detailonr=225766739-676">zum Artikel der Gemeinde<\/a>