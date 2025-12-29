<p>Der Landesforstdienst und der Landesfeuerwehrverband Südtirol weisen aufgrund der anhaltenden Trockenheit auf eine erhöhte Waldbrandgefahr hin und rufen alle Bürgerinnen und Bürger zu umsichtigen Verhalten auf. Weitere Infos:<\/p><p><a href="https:\/\/news.provinz.bz.it\/de\/news\/waldbrandgefahr-forstdienst-ruft-zu-entsprechender-vorsicht-auf">Landesforstdienst Presseaussendung<\/a><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.facebook.com\/lfvsuedtirol?locale=de_DE">Landesfeuerwehrverband\/Facebook<\/a><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.instagram.com\/lfvsuedtirol\/?hl=de">Landesfeuerwehrverband\/Instagram<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225779188-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>