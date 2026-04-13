<p>Toni Gruber nahm im März bei der Italienmeisterschaft der Snowboarder in der Kategorie U15 teil. Bereits in in der Gesamtwertung der Saison erreichte Toni den herrvorragenden 3. Platz, trotz einiger verpasster Rennen aufgrund einer Verletzung.<\/p><p>Den Höhepunkt einer starken Saison bildete die Italienmeisterschaft zum Saisonfinale in Carezza auf der Weltcup-Piste “Pra di Tori” im März. Dort holte sich Toni den Italienmeistertitel der Kategorie U15 in der Disziplin Parallell Riesentorlauf. Im Parallelslalom stieg Toni ebenfalls aufs Podium und sicherte sich den 3. Platz. Gargazon gratuliert herzlich zu diesem tollen Erfolg!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225795374-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>