<p><strong>Tiefbrunnen<\/strong><\/p><p>Der Brunnen ist gebohrt. Die Wasseranalysen sind gut. Die Pfarre (Danke) als Grundeigentümer hat zugestimmt. Die Anschlussarbeiten für die Einspeisung ins Wassernetz beginnen im November. Wir bekommen damit mehr Versorgungssicherheit und Trinkwasser von höchster Qualität.<\/p><p><strong>Unser Grün<\/strong><\/p><p>Die Blätter färben sich und Grünflächen wechseln in ihre Winterfarben. Doch diese Normalität täuscht. Die Böden sind ausgetrocknet, Bäume und Sträucher drohen über den Winter auszutrocknen. Wir müssen sie einwässern, in unseren Gärten und auf öffentlichen Flächen. Übernehmen sie Baumpatenschaften und helfen Sie mit.<\/p><p><strong>Schule & Kindergarten<\/strong><\/p><p>Bei Treffen mit den Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen konnten Vorhaben und Wünsche ausgetauscht werden. Eine Gelegenheit, die Bedeutung und wichtige Rolle der dort tätigen Pädagoginnen zu unterstreichen. Das, was Kindergarten und Schule für unsere jüngsten BürgerInnen leisten, ist eine wertvolle Grundlage für die gesellschaftliche und soziale Entwicklung unserer Dorfgemeinschaft.<\/p><p><strong>Rückmeldung<\/strong><\/p><p>Viele Anliegen, Wünsche und Vorschläge der BürgerInnen erreichen die Gemeinde. Da bitte eine Bank, die Hecke ist zu hoch, schnell eine Genehmigung, dort fehlt ein Schild, ein Zaun wäre gut, das Dach ist undicht, einen Ausweis oder Bescheinigung, dort ist ein Pflasterstein locker und vieles, vieles mehr. Dafür sei gedankt. Zügig werden die Punkte angegangen und abgearbeitet. Ein Dank dafür ist nicht geschuldet, aber Freude und Motivation ist es schon.<\/p><p>Zeit für ein Danke<\/p><p>Bernhard<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225832887-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>