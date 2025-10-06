<p>Es war knapp, im August. Die Förderleistung einer Trinkwasserpumpe sank bedrohlich. Rasch musste die Wartung vorgezogen werden, um das Problem zu beheben. Wichtig dabei, dem Aufruf an die Bevölkerung zum Wassersparen wurde Folge geleistet. Dafür sei an dieser Stelle gedankt. Unabhängig davon brach in der Bergstraße eine zentrale Wasserleitung. Die Fehlersuche gestaltete sich schwierig. Mit einer fliegenden Leitung zum Trinkwassernetz von Terlan konnte eine längere Unterbrechung verhindert werden. Applaus, insbesondere unseren Gemeindearbeiter Reinhard und Alex, die dafür pausenlos im Einsatz waren.<\/p><p><strong>Sicherheit<\/strong><\/p><p>Der Bevölkerungsschutz ist die Kernaufgabe der Gemeinde. Eine Frage, die sich immer dann stellt, wenn etwas passiert. Es sind nicht nur die großen Katastrophen, sondern auch mögliche unerwartete Ereignisse, die unser aller Leben, Zusammenleben oder schlicht nur unseren Alltag stören oder gar bedrohen.<\/p><p><strong>Zivilschutz<\/strong><\/p><p>Die Gemeinde sorgt mit der kürzlichen Ernennung der Gemeindeleitstelle und den Stabsstellen für den Zivilschutz vor. Diese Einheiten, bestehend aus Vertreter von Institutionen und Bevölkerung, setzen und koordinieren Notfallmaßnahmen und beraten den Bürgermeister. Eine Schulung und Zivilschutzübung mit Bürgerbeteiligung werden die Abläufe schärfen.<\/p><p><strong>Respekt<\/strong><\/p><p>Zeit für Tempo 30 im Ortskern und Straßen werden zu Lebensräumen. Autofahrende lassen Fußgängern den Vortritt und brauchen nicht auf den Gehsteigen parken. Niemand muss auf die unsichere Straße ausweichen, wenn Hecken und Sträucher am Gehweg regelmäßig geschnitten werden. Die Parkplätze im Ort bieten Schülern und Kindergartenkindern Platz für Ein- und Ausstieg. Fahren und Halten vor der Schule, das muss nicht sein. <\/p><p>Übrigens, geselliges Plaudern auf Straßen und Plätzen zu später Stunde geht auch leise und ohne das Bum, Bum aus der offenen Autotür.<\/p><p><strong>Vorsorge<\/strong><\/p><p>Es gibt keinen Grund zur Sorge, aber viele Gründe zur Vorsorge. Zuallererst beginnt diese bei uns selbst: beim Verhalten, beim Hinschauen, beim Kümmern.<\/p><p>Wir haben alle Verantwortung, für uns, für unsere Lieben und für Andere. <\/p><p>Bürgermeister<\/p><p>Bernhard Paris<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225767698-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>