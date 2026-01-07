<p>Was fehlt jungen Menschen in Gargazon? Der Jugendhaushalt „Turbo“ stellt diese Frage, wir sammeln Ideen und Vorschläge und die Jugend entscheidet was davon umgesetzt wird!<\/p><p>Der Startschuss fällt beim Kick-off am Donnerstag, 15. Jänner 2026, um 18.30 Uhr im Vereinshaus. Dort erfährt man, wie der Jugendhaushalt funktioniert, wie Ideen eingereicht werden können und wie entschieden wird, welche Projekte umgesetzt werden.<\/p><p>Eingeladen sind alle Interessierten und besonders natürlich Jugendliche, die Lust haben, ihre Gemeinde aktiv mitzugestalten.<\/p><p><strong>Die wichtigsten Infos:<\/strong><\/p><p>- Für den Jugendhaushalt stehen 20.000 Euro zur Verfügung.<\/p><p>- Ideen können von allen eingebracht werden: Einzelpersonen, Gruppen, Vereine oder Institutionen.<\/p><p>- Abstimmen dürfen alle jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren.<\/p><p>Mehr Infos gibt es am 15. Jänner um 18:30 Uhr im Vereinshaus oder unter <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.turbogemeinde.it">www.turbogemeinde.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225780108-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>