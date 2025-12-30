<p>Im Jahr 2026 findet die Müll- und Biomüllsammlung immer jeden Dienstag früh morgens statt. Es sind keine Ersatztermine notwendig. Die Müllsammlung findet auch an den Feiertagen statt.<\/p><p>Der Müllbehälter darf erst am Vorabend der Sammlung auf die Sammelstelle gebracht werden und muss am selben Tag der Sammlung wieder von der Sammelstelle entfernt werden.<\/p><p>Die Biomüllsammlung ist kostenlos. Entsprechende Behälter können kostenlos auf der Gemeinde abgeholt werden.<\/p><p>Der Kalender der Sammeltage liegt bei.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225779269-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>