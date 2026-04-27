<p>Entwürfe der Fahrpläne 2027 für alle online einsehbar – Hinweise sollen dabei helfen, Verbindungen zu verbessern, Feedback ist erwünscht.<\/p><p>Die Planungen für die Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs im Jahr 2027 haben begonnen. Das Land Südtirol lädt gemeinsam mit südtirolmobil alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich aktiv an der Weiterentwicklung des Angebots zu beteiligen.<\/p><p>So mitmachen: <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/fahrplaene">Fahrpläne einsehen<\/a> und Fragebogen ausfüllen<\/p><p>Die Fahrpläne sind online abrufbar. Ab sofort besteht die Möglichkeit, die aktuellen Entwürfe der Fahrpläne für Stadt- und Regionalbusse, Nightliner sowie Seilbahnen einzusehen und gezielt Rückmeldungen einzubringen. (innerhalb 4. Mai)<\/p><p>Ziel der Initiative ist es, die Bedürfnisse der Fahrgäste noch stärker in die Planung einfließen zu lassen. Über einen strukturierten und benutzerfreundlichen Online-Fragebogen können konkrete Hinweise zu einzelnen Linien, Verbindungen sowie Verbesserungsvorschläge übermittelt werden. Die Erfahrungen aus der täglichen Nutzung liefern wichtige Impulse, um das Angebot bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und besser aufeinander abzustimmen. Rückmeldungen können online unter Umfrage Fahrpläne für Bus und Seilbahn übermittelt werden.<\/p><p>Die Teilnahme ist einfach gestaltet: Für jedes Anliegen kann ein separates Formular ausgefüllt werden, dessen Bearbeitung nur wenige Minuten in Anspruch nimmt. So wird eine möglichst präzise und themenspezifische Auswertung der Rückmeldungen ermöglicht.<\/p><p>Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu beteiligen und damit aktiv zur Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs in Südtirol beizutragen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225797394-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>