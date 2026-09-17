<p>Premiere für Gargazon: Beim diesjährigen Radsonntag mit der beliebten Radstempeljagd ist unser Dorf erstmals mit von der Partie. Am Sonntag, 27. September 2026, verwandeln sich Terlan, Siebeneich, Vilpian, Andrian und Gargazon zum dritten Mal in einen großen Erlebnisparcours auf zwei Rädern – und Gargazon ergänzt nun den Kreis der teilnehmenden Dörfer.<\/p><p><strong>Was Gargazoner Familien erwartet<\/strong><\/p><p>Von 9:45 bis 14:30 Uhr können auch in Gargazon (Alter Bahnhof Gargazon, Dorfplatz Gargazon) an eigenen Stempelstationen fleißig Stempel gesammelt werden: kleine Aufgaben, Quizfragen und Geschicklichkeitsparcours warten darauf, gelöst zu werden. Wer genug Stempel sammelt, hat gute Chancen bei der großen Verlosung am Nachmittag.<\/p><p>Die Teilnahme ist kostenlos, ein fahrtüchtiges Fahrrad plus Helm genügt. Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen – ideal also für einen aktiven Familienausflug, bei dem man gleich noch die Nachbardörfer im Einzugsgebiet kennenlernt.<\/p><p><strong>Der Tag im Überblick<\/strong><\/p><p>●9:30 Uhr: Start und Fahrradsegnung am Karl-Atz-Platz in Terlan<\/p><p>●9:50–10:00 Uhr: Radcorso durchs Terlaner Dorfzentrum<\/p><p>●9:45–14:30 Uhr: Stempelstationen geöffnet – jetzt auch in Gargazon!<\/p><p>●11:00–15:30 Uhr: Verpflegung am Festplatz in Terlan mit der WOB-Schule (warme Speisen, Getränke, Kaffee)<\/p><p>●14:30 Uhr: Schließung der Stempelstationen, Abgabe der Stempelkarten<\/p><p>●ab 15:00 Uhr: Große Verlosung am Festplatz in Terlan<\/p><p>○Kategorie A: mehr als 12 gesammelte Stempel<\/p><p>○Kategorie B: mehr als 6 gesammelte Stempel<\/p><p>●ca. 15:30 Uhr: Gemütlicher Ausklang am Festplatz<\/p><p><strong>Gargazon, seid dabei.<\/strong><\/p><p>Als neues Dorf im Einzugsgebiet der Radstempeljagd hat Gargazon nun die Gelegenheit, sich von Anfang an ins Geschehen einzubringen: Ob Familien mit kleinen Kindern, Radbegeisterte oder alle, die einfach einen schönen Sonntag im Freien verbringen möchten – die Stempeljagd bietet für jeden etwas. Nutzt die Chance, das Fest gemeinsam mit den Nachbardörfern Terlan, Siebeneich, Vilpian und Andrian zu einem lebendigen Erlebnis für die ganze Region zu machen.<\/p><p><em>Eine Aktion der Radinitiative Terlan \/ FIAB Südtirol, Bibliothek und Gemeinde.<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225817540-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>