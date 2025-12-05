<p>Der Bürgermeister gibt bekannt dass eine Rangordnung für die Zuweisung von Seniorenwohnungen erstellt wird.<\/p><p>Interessierte können innerhalb Freitag, 30. Jänner 2026, 12.00 Uhr bei der Gemeinde<\/p><p>abgegeben werden.<\/p><p>Die Gesuchsvorlagen liegen in der Gemeinde auf und hier beigelegt.<\/p><p>Weitere Auskünfte erteilt der Bürgermeister.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1523059&t=1764935084" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ansuchen Zuweisung Seniorenwohnung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225776787-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>