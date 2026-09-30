<p>Hurra es geht wieder los. Ab 7. Oktober gibt es ein Wiedersehen der Seniorengruppe Gargazon. Es erwartet euch Törggelen, Spielnachmittag, Seniorenrunden, Oktoberrosenkranz, ein Kaffeebesuch und Sitzgymnastik natürlich auch. Die Nikolaus- und Weihnachtsfeier, mit interessanten Gästen, werden das Jahr dann festlich ausklingen lassen. Alles wird garniert mit Gutem für Gaumen und Auge, Sang und Klang, Fröhlich- und Geselligkeit. Das eine oder andere Karterle darf natürlich auch nicht fehlen. Also dann, am 7. Oktober um 14.30 Uhr auf in der Seniorenstube.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225825984-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>