<p>Wir suchen Jugendliche ab 15 Jahren als Gärtner\/in für einen Sommerjob im Bauhof. <\/p><p>Es handelt sich um ein Ausbildungs- und Orientierungspraktikum mit Vergütung.<\/p><p>Du erhältst Einblicke in die Arbeit als Gärtner und die vielfältigen Tätigkeiten der Gemeindearbeiter.<\/p><p>38 Wochenstunden, 25 Wochenstunden oder individuell nach Vereinbarung möglich. <\/p><p>Melde dich innerhalb 31. März in der Gemeinde.<\/p><p>Wir freuen uns von Dir zu hören!<\/p><p>Die Bekanntmachung ist auf der Amtstafel der Gemeinde veröffentlicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225787395-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>