<p>Die Arbeiten zum Bau des neuen Trinkwassertiefbrunnens haben begonnen. In Kürze wird der neue Brunnen an die Trinkwasserleitung angeschlossen und eine Verbindungsleitung zu den bestehenden Trinkwasserbrunnen errichtet.<\/p><p>Dadurch wird es notwendig, die Romstraße für die Dauer der Arbeiten im betroffenen Abschnitt zum Teil vollständig zu sperren. Die Umleitung erfolgt über den Weingarterweg. <\/p><p>Danke für Euer Verständnis.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225833295-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>