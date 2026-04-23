<p>Am <strong>Mittwoch, 29. April um 14:30 Uhr<\/strong> ist es endlich so weit: Unser <strong>Dorfladen öffnet<\/strong> feierlich seine Türen!️<\/p><p>Gemeinsam möchten wir diesen besonderen Moment feiern – mit dabei sind der Kindergarten, die Musikkapelle sowie der Präsident und Direktor von Naves. Dekan Pater Peter wird die Einweihung begleiten.<\/p><p>Im Anschluss laden wir euch herzlich zu einem kleinen Umtrunk ein um unseren neuen Dorfladen willkommen zu heißen.<\/p><p>Kommt vorbei, feiert mit uns und setzt gemeinsam ein Zeichen für lebendige Dorfgemeinschaft!<\/p><p>Mehr Infos unter: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.naves.it\/">https:\/\/www.naves.it\/<\/a><\/p><p>Wir freuen uns auf euch!<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225797187-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>