<p>Eingeschrieben werden müssen alle Kinder, die zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 30. April 2022 geboren sind. Eingeschrieben werden können alle Kinder, die innerhalb Dezember des Jahres, in dem die Einschreibung erfolgt, das dritte Lebensjahr vollenden.<\/p><p>Eltern, die im verpflichtenden Kindergartenjahr selbst für die Bildung ihrer Kinder sorgen, müssen innerhalb der Einschreibefrist bei der Wohnsitzgemeinde eine Eigenerklärung darüber abgeben, mit den Kindern Bildungstätigkeiten durchzuführen, die den Rahmenrichtlinien für den Kindergarten in Südtirol entsprechen. Diese Eigenerklärung ist von den Erziehungsverantwortlichen ausgefüllt via Mail oder in Papierform in der Wohnsitzgemeinde abzugeben.<\/p><p>Weitere Infos:<\/p><p><a href="https:\/\/deutsche-bildung.provinz.bz.it\/de\/kindergarten\/verpflichtendes-kindergartenjahr">Verpflichtendes Kindergartenjahr | Autonome Provinz Bozen - Südtirol<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225778259-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>