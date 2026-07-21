<p>Der Hausarzt Dr. Puka ist vom 23. Juli bis 7. August abwesend und wird folgendermaßen vertreten:<\/p><p><strong>Am 23. Juli<\/strong> wird Dr. Puka von Dr. De Souza in Lana, Boznerstr. 2 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr vertreten.<\/p><p>Für Terminvereinbarungen: 0473569579, E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:praxis.drjanainadesouza@gmail.com">praxis.drjanainadesouza@gmail.com<\/a><\/p><p>Für Notfälle: 3888699827<\/p><p><strong>Vom 24.07. bis zum 07.08<\/strong>. wird Dr. Puka von Dr. Bossio vertreten.<\/p><p>Die Sprechzeiten sind wie folgt:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.asdaa.it\/it\/medici-di-medicina-generale\/60150">https:\/\/www.asdaa.it\/it\/medici-di-medicina-generale\/60150<\/a><\/p><p>Für Terminvereinbarungen: MIODOTTORE-App, 0473560999, E-Mail <a data-fr-linked="true" href="mailto:drbossiodomenico@gmail.com">drbossiodomenico@gmail.com<\/a><\/p><p>Notfälle: 335 755 7350<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225814243-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>