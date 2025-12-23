<p>Liebe Bürgerinnen und Bürger!<\/p><p>Die Gemeindeämter bleiben vom 23.12.2025 bis 28.12.2025 sowie von 31.12.25 bis 04.01.2026 geschlossen.<\/p><p>Für Todesfälle wurde ein Bereitschaftsdienst eingerichtet: <a href="tel:+393515519697">+39 351 5519697<\/a><\/p><p>Die Gemeinde Gargazon wünscht frohe, besinnliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225778854-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>