<p>Am Dienstag, 3. März fand ein <strong>Info-Abend<\/strong> zum <strong>leistbaren Wohnen<\/strong> in Gargazon statt. <\/p><p>Leonhard Resch von der Arche im KVW war als Referent geladen und informierte die zahlreichen Teilnehmer über die verschiedenen Förderungen, Modelle und Möglichkeiten des Wohnbaus. Die Gemeinde Gargazon möchte erheben wer konkret interessiert ist in Gargazon eine Wohnung zu kaufen oder zu mieten und ersucht alle Interessierten an der Erhebung teilzunehmen.<\/p><p>Das Formular kann <strong>innerhalb 31 März 2026<\/strong> ausgefüllt und in der Gemeinde abgegeben werden, persönlich oder via e-mail an die Adresse: <a href="mailto:info@gemeinde.gargazon.bz.it">info@gemeinde.gargazon.bz.it<\/a><\/p><p>Die <strong>Bedarfserhebun<\/strong>g wird die Grundlage für die Planung der Baumaßnahmen in den nächsten 5 Jahren bilden.<\/p><p>Wir freuen uns auf eine Rege Teilnahme! <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225787996-543&sprache=1">Bedarfserhebung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gargazon.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219509620&detailonr=225783592-543">zum Artikel der Gemeinde<\/a>