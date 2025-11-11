<p>Geschätzte Bürgerinnen und Bürger,<\/p><p>mit großer Freude darf ich mitteilen, dass unser neues Erlebnisbad CURUNES termingerecht am kommenden Samstag, den 15. November 2025 ab 14:00 Uhr den Betrieb aufnehmen wird. Die gesamte Anlage (Hallenbad, Wellnessbereich und Restaurant\/Pizzeria) wird dabei zum ersten Mal allen zugänglich sein. Die ersten beiden Betriebswochen sehen wir als Testphase und freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher. Am Samstag, den 29. November 2025 wird ab 10:00 Uhr mit der offiziellen Eröffnung und dem Tag der offenen Tür (siehe Einladung im Anhang) die gesamte Anlage auch offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Alle Infos bzgl. Öffnungszeiten und Angebote sind auf der Webseite <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.curunes.it">www.curunes.it<\/a> oder im Büro des CURUNES erhältlich. Die Gemeindeverwaltung wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern von Herzen viel Freude und viele schöne Erlebnisse in unserem neuen CURUNES und freut sich schon jetzt auch auf viele Besucherinnen und Besucher anlässlich der offiziellen Eröffnung am 29. November 2025.<\/p><p>Der Bürgermeister<br>Franz Alfred Prieth<\/p><p><br><\/p><h4><a href="https:\/\/www.gemeinde.graun.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225773259-831&sprache=1">Einladung<\/a><\/h4><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.graun.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885294&detailonr=225773262-831">zum Artikel der Gemeinde<\/a>