<p><span size="4"><strong>Reicht‘s? Basta! Ressourcen wertschätzen, Abfall vermeiden<\/strong><\/span><\/p><p><strong>So lautet das Motto der Europäischen Woche der Abfallvermeidung, die heuer von 21. bis 29. November 2026 stattfindet. Ziel der Aktionswoche ist es, durch gezielte Aktionen die Bevölkerung für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu motivieren und das Bewusstsein für Abfallvermeidung zu schärfen. Dabei steht der zentrale Gedanke im Mittelpunkt: Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht.<\/strong><\/p><p>Auch unsere Gemeinde möchte die Aktionswoche nutzen, um alle Bürgerinnen und Bürger für einen bewussten Konsum und einen schonenden Umgang mit Ressourcen zu sensibilisieren. Jede und jeder kann im Alltag etwas bewirken, indem bei Konsumentscheidungen, etwa beim täglichen Einkaufen oder größeren Anschaffungen, bewusst hinterfragt wird, was tatsächlich gebraucht wird. Oft entstehen Abfälle nicht, weil Dinge wirklich notwendig sind, sondern aufgrund von Gewohnheiten oder spontanen Kaufentscheidungen.<\/p><p>Die Herausforderung besteht darin, das eigene Konsumverhalten zu überdenken und nach Möglichkeit zu verbessern. Wie das geht? Hier einige Tipps für ein nachhaltiges Konsumverhalten:<\/p><p><strong>Bewusst konsumieren<\/strong>: Grundsätzlich sollte nur das gekauft werden, was auch wirklich benötigt wird. Bei Gebrauchsgegenständen soll der Fokus auf die Langlebigkeit und Reparierbarkeit gelegt werden.<\/p><p><strong>Tauschen statt wegwerfen<\/strong>: Tausch- und Flohmärkte sind gute Möglichkeiten, nicht mehr genutzte Gegenstände weiterzugeben.<\/p><p><strong>Reparieren statt ersetzen<\/strong>: Kaputte Dinge müssen nicht entsorgt werden, wenn sie repariert werden können. Hilfestellung bieten dabei Reparaturservices, Repair Cafés und Radwerkstätten.<\/p><p>Die Europäische Woche der Abfallvermeidung findet seit 2009 jedes Jahr im November in zahlreichen europäischen Ländern statt. Auch in Südtirol wurde die Initiative aufgegriffen. Projektträger sind die OEW - Organisation für Eine solidarische Welt und das REX-Material und Dinge (Brixen) sowie der Südtiroler Gemeindeverband. Gefördert wird das Projekt vom Amt für Abfallwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen.<\/p>