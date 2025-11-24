<p>Geschätzte Bürgerinnen und Bürger,<br><br>mit der diesjährigen Anordnung Nr. 20\/2025 vom 11.11.2025 (siehe Homepage der Gemeinde Graun) betreffend das „Krampustreiben 2025“ wurde dieses auf die Tage Samstag, 29.11. und Montag, 01.12. bis Freitag, 05.12. festgelegt. Am Sonntag 30.11. machen wir eine Pause. In der Ortschaft Graun können die Krampusse noch am 06.12. am Umzug teilnehmen. Die Identifizierungsnummern können im Gemeindeamt abgeholt werden. Ich wünsche allen Krampussen viel Freude beim diesjährigen traditionellen Krampustreiben und bitte alle um einen rücksichtsvollen und angemessenen Umgang miteinander.<br><br>Der Bürgermeister<br>Franz Alfred Prieth<br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.graun.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885294&detailonr=225775380-831">zum Artikel der Gemeinde<\/a>