<p>Geschätzte Bürgerinnen und Bürger,<\/p><p>wegen dringend notwendiger Instandhaltungsarbeiten am Straßenbelag wird laut Anordnung des Landesstraßendienstes Nr. 12.1\/21.04\/26\/071 vom 30\/06\/2026 die Straße ins Rojental L.S. 102 ab dem Bereich Kreuzung St. Valentin\/Schöneben von Km 3,0 bis Km 6,1 am Montag, den 06.07.2026 von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Ich bitte alle betroffenen Anrainer sich darauf einzustellen.<\/p><p>Weiter darf ich darüber informieren, dass aufgrund des anstehenden Bezirksmusikfestes\/Festumzug von Piz zum Festplatz im Altdorf in Reschen die Altdorfstraße L.S. 102 ab der Kreuzung zur SS40 nahe Carabinieri bis zur Örtlichkeit Kreuzung zum Giernhof am Samstag, den 11.07.2026 von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr für den Verkehr gesperrt sein wird. Festbesucher sind in dieser Zeit gebeten die Einfahrten im Bereich Eden und Bereich Friedhof zu nutzen. Auch hier sind alle betroffenen Anrainer gebeten sich darauf einzustellen. Danke allen für das Verständnis!!<\/p><p> <\/p><p>Franz Alfred Prieth<\/p><p>Bürgermeister\/Sindaco<\/p>