<h3>Wanderausstellung: „GUT BAUEN FÜR ALLE“<\/h3><h3><em>Nachhaltiges Bauen und Sanieren macht Halt in unserer Gemeinde<\/em><\/h3><p><br><\/p><p>Unsere Gemeinde zeigt die zukunftsweisende Wanderausstellung „<strong>GUT BAUEN FÜR ALLE – Nachhaltig bauen und sanieren in Südtirol“<\/strong> vor Ort. Die Umweltschutzgruppe Vinschgau hat in Zusammenarbeit mit dem Heimatpflegeverband Südtirol diese Wanderausstellung erstellt. Sie bietet praxisnahe Impulse für klimagerechtes Bauen, Wohnen und Renovieren in Südtirol. Begleitet wird diese Wanderausstellung von Fachvorträgen und Besichtigungen in verschiedenen Gemeinden des Vinschgaus.<\/p><p>Auf sieben Ausstellungstafeln wird in Bildern und Grafiken unter vier Aspekten nachhaltiges Bauen und Sanieren betrachtet:<\/p><p>Auf der ersten Schautafel werden die Auswirkungen des Bauens auf das Klima dargestellt. Rund 40 % der weltweiten Treibhausgas-Emissionen entstehen im Bausektor, davon etwa 11 % allein durch die Herstellung von Stahl und Zement. <\/p><p>Ein zweites Thema ist die Wahl von gesunden Materialien und der Wertbestand.<\/p><p>Die Wahl der Baustoffe prägt Raumklima und Ökobilanz.<\/p><p>Naturbaustoffe wie Holz, Lehm, Kalk, Hanf, Stroh, Holzfaser und Naturstein dämmen hervorragend, regulieren die Luftfeuchtigkeit, sind schadstofffrei und CO₂-freundlich<\/p><p>Problemstoffe wie erdölbasierte Kunststoffe (Polystyrol, PU-Bauschaum, PVC) belasten das Klima bei der Herstellung, sind nicht atmungsaktiv und sind problematisch in der Entsorgung.<\/p><p>In einem dritten Schwerpunkt wird die Bedeutung der Verwendung des heimischen Holzes und das Sanieren statt Abreißen betrachtet. Mit 42 % Waldfläche verfügt Südtirol über den Baustoff Holz direkt vor der Haustür. Der Holzbau ermöglicht sehr kurze Bauzeiten, eignet sich durch sein geringes Eigengewicht ideal für Aufstockungen und stärkt die regionale Wirtschaft. Zudem ist der beste Quadratmeter jener, der nicht neu bebaut werden muss. Sanierungen erhalten die im Altbau gebundene „Graue Energie“, sparen bis zu 90 % der Primärrohstoffe und bewahren das gewohnte Ortsbild.<\/p><p>Und im vierten Teil geht es um die Kostenwahrheit und Amortisation in der Gegenüberstellung zwischen herkömmlicher und nachhaltiger Bauweise.<\/p><p>Betrachtet man die gesamten Lebenszykluskosten eines Gebäudes, rechnet sich ökologisches Bauen: Geringfügige Mehrkosten beim Bau (ca. 3–8 %) amortisieren sich bereits nach 10 bis 15 Jahren durch drastisch niedrigere Energie- und Entsorgungskosten sowie einen höheren Wiederverkaufswert.<\/p><p><br> <\/p><p>Zu jedem Schwerpunktthema gibt es auf der Schautafel einen QR-Code, über welchen zusätzliche Informationen wie nützliche Adressen zu Beratungseinrichtungen oder Fördermöglichkeiten nachgelesen werden können.<\/p><p><br><\/p><h3><strong>Ausstellung in unserer Gemeinde<\/strong><\/h3><p><strong>Ort:<\/strong> Treppenhaus im Rathaus<\/p><p><strong>Zeitraum:<\/strong> 16.11.2026 – 27.11.2026<\/p><p><strong>Öffnungszeiten:<\/strong> Mo–Fr 08:30 – 12:30 Uhr<\/p><p><strong>Eintritt:<\/strong> Frei<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.graun.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218885294&detailonr=225833106-831">zum Artikel der Gemeinde<\/a>