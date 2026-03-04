<p>Karton, Plastik, Tetra Pak und Co. stapeln sich in der Wohnung, die Mülleimer platzen aus allen Nähten und schon wieder ist eine Fahrt zum Recyclinghof nötig – wer kennt es nicht? Unser Alltagskonsum verursacht Müll und dieser Müll will entsorgt werden. Das Um und Auf für eine funktionierende und nachhaltige Abfallwirtschaft beginnt aber nicht im Recyclinghof, sondern zu Hause. Die saubere und richtige Trennung von Abfall ist die Basis, um Wertstoffe wiederverwerten und dem Ressourcenkreislauf zurückführen zu können. Das Gerücht, dass getrennter Müll im Recyclinghof dann doch wieder zusammengeführt würde, ist zwar eine angenehme Ausrede, um Mülltrennung zu umgehen, ist aber schlichtweg falsch.<\/p><p>Im Pustertal sind es die Umweltdienste der Bezirksgemeinschaft, welche sich um die Abwicklung der Abfallbewirtschaftung kümmern. Neben den Müllsammeldiensten umfasst diese auch die Führung verschiedener Entsorgungsanlagen (Mülldeponien, Bioabfallkompostwerk und Wertstoffzentrum Bruneck). Mit das Wichtigste, damit diese Entsorgungsanlagen funktionieren, ist saubere und richtige Mülltrennung. Denn im Pustertal – so wie in ganz Südtirol – gilt:<\/p><ul><li>alle getrennt gesammelten Wertstoffe werden getrennt erfasst,<\/li><li>getrennt transportiert,<\/li><li>getrennt in den Anlagen der Bezirksgemeinschaft zwischengelagert, und anschließend<\/li><li>getrennt in großen Transportfahrzeugen an spezialisierte Recyclingunternehmen übergeben.<\/li><\/ul><p>Nur durch sortenreine Qualität können Wertstoffe verwertet und verkauft werden, was zum einen die Umwelt schont und Energie spart und zum anderen Einnahmen generiert, was wiederum direkt zur Erhaltung niedriger Abfallgebühren beiträgt. Denn die Erlöse der verkauften Wertstoffe werden zu 100 Prozent an die Gemeinden, aus welchen die Wertstoffe angeliefert werden, gutgeschrieben. Im vergangenen Jahr waren es beispielsweise 1,25 Mio. Euro für fast 14 Tausend Tonnen Wertstoffe. Verunreinigte oder vermischte Sammlungen verringern den Verkaufswert und führen zu deutlich höheren Kosten in der Abfallwirtschaft.<\/p><p>Die Verantwortung liegt also bei jeder und jedem einzelnen. Der Leiter der Umweltdienste, Herbert Steinwandter, betont: „Nur wer Abfall richtig und sauber trennt, trägt aktiv dazu bei, die Abfallwirtschaft in unserer Region so effizient und nachhaltig und die Kosten dafür so gering wie möglich zu halten.“ Wer noch dazu bereits beim Einkaufen darauf achtet, Verpackung zu vermeiden und unnötigen Konsum zu reduzieren, erhöht den eigenen Beitrag zum Umweltschutz um ein Vielfaches.<\/p><p>Ihr Beitrag zählt. Durch eine sorgfältige Trennung helfen Sie, die hohen Recyclingquoten im Pustertal zu sichern und die Abfallgebühren stabil zu halten. Besonders wichtig ist:<\/p><ul><li>Sauberkeit und richtige Zuordnung der Wertstoffe (kein Restmüll im Glascontainer usw.)<\/li><li>Nutzung der vorgesehenen Sammelstellen<\/li><\/ul><p>Jede falsch eingeordnete oder verunreinigte Fraktion verursacht zusätzliche Kosten und mindert den Nutzen der getrennten Sammlung.<\/p><p><strong>Daten des Jahres 2025<\/strong><\/p><p>Im Jahr 2025 hat die Bezirksgemeinschaft Pustertal im Auftrag der 26 Mitgliedsgemeinden unter Anderem folgende Mengen an Wertstoffen (recyclebare Abfälle) in den eigenen Strukturen verarbeitet und an verschiedene Unternehmen zur Wiederverwertung weitergegeben:<\/p><ul><li>Altkartongen: ca. 4.575 Tonnen<\/li><li>Altpapier: ca. 2.150 Tonnen<\/li><li>Altglas: ca. 5.160 Tonnen<\/li><li>Kleinmetalle (Dosen): ca. 357 Tonnen<\/li><li>Kunststoffflaschen (PET): ca. 340 Tonnen<\/li><li>Kunststoffkisten (Obstkisten): ca. 58 Tonnen<\/li><li>Gemischte Kunststoffverpackungen: ca. 975 Tonnen<\/li><li>Tetra Pak: ca. 250 Tonnen<\/li><\/ul><p>Die erzielten Erlöse belaufen sich aus ca. 1.250.000 Euro pro Jahr. Diese Einnahmen werden zu 100 Prozent an die Gemeinden, aus welchen die Wertstoffe angeliefert werden, gutgeschrieben.<\/p><p>Weitere Informationen erhalten Sie in den Umweltdiensten der Bezirksgemeinschaft Pustertal unter <a href="tel:+390474412980">folgender Telefonnummer<\/a> oder <a href="mailto:umweltdienste@bzgpust.it" title="">per E-Mail<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225787871-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>