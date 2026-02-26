<p>Ganz aktuell haben wir heute die Nachricht bekommen, dass wieder <strong>Betrüger ihr Unwesen treiben<\/strong>. Es sind italienische Nummern, die behaupten, Carabinieri zu sein und verlangen den Zugriff auf euren Computer. Auf keinen Fall zulassen, bitte meldet jeden Anruf direkt bei den Carabinieri. Die aktuellen Betrugs-Handynummern, die uns genannt wurden, sind:<\/p><p>- 379 3362838 und 344 4371852 sowie die Festnetznummer 0471 331XXX - eine Nummer, die scheinbar von den Carabinieri ist, aber dies ist nicht korrekt.<\/p><p><strong>Auf keinen Fall den Zugriff auf das Handy, Computer sowie Online-Banking zulassen.<\/strong><\/p><p><br><\/p>