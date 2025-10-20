<p>Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Gsies und Welsberg-Taisten,<\/p><p>die Destination Gsiesertal–Welsberg–Taisten arbeitet derzeit am GSTC-Nachhaltigkeitsprogramm Tourismus Südtirol. Um die Meinung der Bevölkerung zum Tourismus einzuholen, wird in den kommenden Tagen eine Befragung per Post durchgeführt.<\/p><p>Ein zufällig ausgewählter Teil der Bürger*innen erhält den Fragebogen per Post.<\/p><p>Alle anderen Interessierten können ebenfalls teilnehmen – einfach beim Tourismusbüro Welsberg unter <a href="tel:+390474978436">folgender Telefonnummer<\/a> oder <a href="mailto:office@gsieser-tal.com" title="">per E-Mail<\/a><a data-fr-linked="true" href="mailto:office@gsieser-tal.com"><\/a> melden, dann erhalten Sie einen Zugangscode.<\/p><p>Die Befragung läuft bis 31. Oktober 2025.<\/p><p>Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225769786-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>