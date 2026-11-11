<p>Mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 388 vom 10.11.2026 wurde die Einreichfrist für die Vorlage der Ansuchen um Zuweisung von Gästebetten wie folgt festgesetzt: 01.12.2026 – 15.12.2026<\/p><p>Entsprechende Ansuchen können folglich ab 01.12.2026 bei der Gemeinde eingereicht werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225833330-544&sprache=1" data-detailonr="225833330" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bekanntgabe Einreichfrist für die Vorlage der Ansuchen um die Zuweisung von Gästebetten<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225833331-544&sprache=1" data-detailonr="225833331" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Antrag um Zuweisung von Gästebetten<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1314189&t=1689928689" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Verordnung für die Zuweisung von Gästebetten<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225833299-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>