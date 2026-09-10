<p>Aufgrund eines technischen Defektes am Reinigungsfahrzeug konnte die geplante Waschung der Biotonnen am heutigen Tag leider nicht stattfinden. <\/p><p>Mit den künftig eingesetzten neuen Fahrzeugen wird die Durchführung der Arbeiten zuverlässiger und reibungsloser funktionieren.<\/p><p>Wir bitten alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225804167-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>