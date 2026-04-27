<h3>Land der Berge - Auf Höfen und Almen im Gsiesertal<\/h3><p><strong>Sendetermin<\/strong>: Donnerstag, 30.04.2026<\/p><p><strong>Uhrzeit<\/strong>: 21.05 Uhr<\/p><p><strong>Sender<\/strong>: ORF II<\/p><p>Sanfte Almhänge, jahrhundertealte Bauernhöfe und urige Almhütten - das Gsiesertal im Osten Südtirols ist ein Ort, an dem die Zeit langsamer vergeht. Dort, wo sich Almen auf weichen Hügeln aneinanderreihen, leben Menschen, die noch heute tief mit der Natur, den Bergen und ihrer Geschichte verbunden sind: von Sennerin Sieglinde über Stefan Mair, der ein jahrhundertealtes Bauernhaus behutsam restauriert hat, bis zu Felix Hofmann, der mithilfe einer Seilbahn moderne Berglandwirtschaft betreibt. Auch architektonische Projekte wie die Biwaks am Schwarzsee und lebendige Traditionen wie das Herz-Jesu-Feuer oder das Goaßlschnöllen stehen im Mittelpunkt dieser "Land der Berge"-Neuproduktion. Mit eindrucksvollen Bildern und persönlichen Geschichten erzählt sie von einem Tal, das seine Ursprünglichkeit zu bewahren sucht.<\/p><p><strong>Gestaltung<\/strong>: Lisa Hintner<\/p><p><strong>Produzent<\/strong>: Manfred Unterpertinger<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225797774-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>