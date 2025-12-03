<p>Die Gemeinde Gsies hat eine Bekanntmachung zur befristeten Aufnahme als spezialisierter Arbeiter (m\/w\/d) in Voll- oder Teilzeit auf der Amtstafel der Gemeinde veröffentlicht. <\/p><p>Die Bekanntmachung und die Gesuchs-Vorlage finden Sie auf unserer dem <a href="https:\/\/www.gsies.eu\/de\/amtstafel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Link<\/a> <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.gsies.eu%2Fde%2Famtstafel&e=19869936&h=36c01af8&f=y&p=y" title="www.gsies.eu"><\/a>- Andere Dokumente.<\/p><p>Die Ansuchen müssen auf stempelfreiem Papier gemäß dem Vordruck, der im Personalamt erhältlich ist, abgefasst sein und vollständig bis Dienstag, den <strong>09.12.2025 - 08:00 Uhr <\/strong>eingereicht werden.<\/p>