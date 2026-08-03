<p><strong>Betreuung Patienten ohne Hausarzt - Kontakt: <\/strong><\/p><p><strong>Gemeinschaftshaus Innichen<\/strong><\/p><p>In der Au 6<\/p><p>39038 Innichen<\/p><p>Tel.: <a href="tel:+390474917434">0474 917434<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Die ehemaligen Patientinnen und Patienten von Dr. Moroder bzw. Dr.in Bitti haben mittlerweile größtenteils eine Hausärztin bzw. einen Hausarzt zugewiesen bekommen. Daher ersuchen wir jene Personen, denen bereits eine Hausärztin oder ein Hausarzt zugeteilt wurde, sich – außer in dringenden Fällen – an diese bzw. diesen zu wenden. Im Bedarfsfall steht das Haus der Gemeinschaft mit dem Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten zur Verfügung. In schwerwiegenden Fällen, sowie die Nacht, sonntags und feiertags können sich die Patienten an die Erste Hilfe im Krankenhaus Innichen und Bruneck wenden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225799239-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>