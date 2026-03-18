<p>In der Bibliothek von St. Martin befindet sich folgendes <strong>Bücherpaket<\/strong> - geeignet für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familen - zum Thema: <\/p><ul><li>Liebe & Freundschaft<\/li><li>Gefühle & Körper<\/li><li>Pubertät & Sexualität<\/li><li>Vielfalt & Respekt<\/li><\/ul><p>Warum? Weil Fragen ganz normal sind. Bücher helfen, sie zu verstehen.<\/p><p>Die Bücher können zu den Öffnungszeiten in der Bibliothek St. Martin ausgeliehen werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225790242-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>