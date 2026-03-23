<p>Einladung zur Buchvorstellung mit Osterbasteln "Oma Hase rettet Ostern" mit Nadine Pichler: <\/p><p><strong>Wann<\/strong>: am 2. April 2026 um 11.00 Uhr<\/p><p><strong>Wo<\/strong>: in der Bibliothek St. Martin in Gsies<\/p><p><em>Eine Südtiroler Geschichte mit Anleitungen zum Ostereier färben mit Naturmaterialien für Kinder.<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225790936-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>