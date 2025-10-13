<p>Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an. Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können. <\/p><p>Die Non-Profit Firma ADVStudio bietet folgende kostenlose Online Tutorings an:<\/p><ul><li>Montag – 08:00 bis 09:00 Uhr: GESUNDHEITSKARTE (Fascicolo Sanitario)<\/li><li>Dienstag – 17:30 bis 18:30 Uhr: CIE-AKTIVIERUNG<\/li><li>Mittwoch – 18:30 bis 19:30 Uhr: FÜHRERSCHEINZAHLUNG<\/li><li>Donnerstag – 17:30 bis 18:30 Uhr: TAXIBONUS<\/li><li>Freitag – 08:00 bis 09:00 Uhr: PASSBEANTRAGUNG<\/li><\/ul><p><a href="https:\/\/www.advstudio.it\/digipoint" title="Link zum Anmeldeformular" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Link zum Anmeldeformular<\/a><\/p><p>Nach der Veranstaltung steht ein Digital-Experte noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um Fragen zu beantworten.<br>Nach der erfolgten Anmeldung erhalten Sie per E-Mail den Link zum Online Tutoring.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225767166-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>