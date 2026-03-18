<p>Liebe Bürgerinnen und Bürger!<\/p><p>Kommt auch ihr zur Dorfsäuberungsaktion am <strong>Samstag, 18. April 2026 um<\/strong><strong> 08.30 Uhr.<\/strong><\/p><p>Kommt einfach zu den unten angegebenen Treffpunkten, dort bekommt jeder von euch Müllsäcke.<\/p><p>Bitte gutes Schuhwerk, evtl. Regenschutz und Handschuhe selbst mitnehmen.<\/p><p>Wir wollen den achtlos weggeworfenen Müll an Spazierwegen, Böschungen und Bachläufen wieder einsammeln, damit wir wieder eine saubere Umwelt haben.<\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th>Ortschaft<\/th><th>Treffpunkt<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 50.0000%;">Pichl<\/td><td style="width: 50.0000%;">Feuerwehrhalle Pichl<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">St. Martin<\/td><td style="width: 50.0000%;">Feuerwehrhalle St. Martin<br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 50.0000%;">St. Magdalena<\/td><td style="width: 50.0000%;">Feuerwehrhalle St. Magdalena<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Die gefüllten Müllsäcke müssen an den Straßenrand gestellt werden. Sie werden dann eingesammelt. <\/p><p>Die Aktion endet ca. um 12.00 Uhr. Als Dank bekommt jeder eine kleine Stärkung.<\/p><p>Vielen Dank fürs Mitmachen!<\/p><p>Der Bürgermeister - Paul Schwingshackl<\/p><p>Zuständiger Referent - Hugo Bachmann (Tel. 335 6422872)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225790218-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>