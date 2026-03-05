<p>Liebe Gsieserinnen und Gsieser!<\/p><p>Unsere Gemeinde blickt nach vorne! Mit dem Zukunftsprozess <strong>„Gsies 2050“<\/strong> wollen wir gemeinsam festlegen, wie sich das Gsies in den nächsten Jahren entwickeln soll. <\/p><p>Der offizielle Start erfolgt bei einer Bürgerversammlung:<\/p><p><strong>Datum<\/strong>: Mittwoch, 18. März 2026 <\/p><p><strong>Uhrzeit<\/strong>: 19.30 Uhr <\/p><p><strong>Ort<\/strong>: Bürgerhaus St. Martin <\/p><p>Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger – besonders auch unsere Vereine und Verbände. <\/p><p>Kommt vorbei und bringt Eure Ideen ein! <\/p><p>Liebe Grüße, Bürgermeister - Paul Schwingshackl<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.gsies.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219436146&detailonr=225788108-544">zum Artikel der Gemeinde<\/a>